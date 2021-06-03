Lufthansa продлила приостановку полетов над Беларусью до 20 июня. Фото: ТАСС

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня включительно. Информация об этом была опубликована на сайте авиакомпании, сообщает агентство ТАСС.

- В связи с текущей ситуацией и для обеспечения стабильности планирования нашими пассажирами, Lufthansa приняла решение приостановить полеты над Беларусью до 20 июня включительно, - написано в сообщении.

Напомним, что ранее крупнейшая немецкая авиакомпания объявляла о приостановке полетов над Беларусью до 3 июня.

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