Лукашенко: «Если будет нужно – построим и вторую атомную станцию»

Лукашенко заявил, что если будет нужно, то будет построена вторая атомная станция. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 3 июня, принял с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича. Президент заявил, что если будет нужно, то будет построена вторая атомная станция. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Я хочу попросить вас, чтобы вы особо не дергались и не парились, как говорят в народе, по поводу «ах, экспорт, лишняя энергия и девать некуда». Если мы разумно развернемся, то нам будет мало еще этой электроэнергии. Если уже на то пошло – надо будет – построим и вторую атомную станцию, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь все время критиковал Запад по поводу безопасности атомной станции.

- Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А ведь сами уже запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, а сейчас уже задумалась о строительстве или вернуться к Игналинской АЭС. Польша тоже строить планирует, все остальные или строят, или уже построили, - отметил президент.

По его словам, атомная энергия – это будущее.

- Атомная энергия – это будущее. И хорошо, что в свое время мы за эту проблему взялись, угадали, что нужно этим заниматься. Это же перспектива, высочайшие технологии, - заявил Лукашенко.

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