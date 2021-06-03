Госпогранкомитет Беларуси ответил на обвинение Литвы о пропуске нелегальных мигрантов

Белорусские пограничники ответили на обвинения Литвы в намеренном пропуске нелегалов. Фото: Оксана БРОВАЧ

В сравнении с 2020-ым годом в два раза выросли масштабы нелегальной миграции из Беларуси в Литву, процитировало издание Delfi главу Службы охраны госграницы Литвы. По мнению литовского чиновника нелегальной миграции могут способствовать белорусские пограничники.

- Белорусские пограничники не реагируют на наши инциденты, требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт, - заявил глава СОГГ Рустам Любаев.

В качестве подтверждения его слов было продемонстрировано видео Службы охраны госграницы Литвы. На кадрах два человека в военной форме стоят около госграницы. По мнению литовской стороны, люди на видео убирали следы пересечения госграницы.

Скриншот видеозаписи Службы охраны госграницы Литвы. Иллюстрация: delfi.lt

Что на это ответили белорусские пограничники, сообщает телеграм-канал Sputnik Беларусь.

По словам Антона Бычковского, официального представителя ГПК, Беларусью принимаются все меры для обеспечения надежной охраны границы. А заявления литовской стороны «вполне ожидаемы».

- Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учетом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции, - прокомментировал представитель Госпогранкомитета.

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