Задержанный Роман Протасевич снялся в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ

Роман Протасевич появился в анонсе программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Фото: скриншот с видео ОНТ

Блогер Роман Протасевич снялся в программе «Марков. Ничего личного», которая выходит в эфире телеканала ОНТ. Полная версия программы будет показана 3 июня в 20 часов.

Ранее в программе «Марков. Ничего личного» было интервью лишь с одним из задержанных – Юрием Воскресенским.

Напомним, что блогер Роман Протасевич был задержан 23 мая после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

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Задержанный блогер на видео улыбался, шутил, курил. (подробности)

«Отношение максимально корректное». В сети появилось видео с задержанным Романом Протасевичем.

На видео блогер заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков (подробности).

Роман Протасевич объяснил, как у него появилась ссадина на лбу.

Его адвокат виделась с ним два раза и рассказала, как он себя чувствует. (подробности)