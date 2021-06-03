МВД планирует выдать сотрудникам «Белпочты» оружие
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В Министерстве внутренних дел постановлением №78 от 22 марта были установлены нормы обеспечения оружием и боеприпасами. Они касаются юрлиц с особыми уставными задачами, а также юридических лиц с особыми уставными задачами, не являющимися организациями, которые имеют право создания военизированной охраны.
Документ был опубликован на Национальном правовом портале 3 июня, в четверг, и вступает в силу сразу после официального опубликования.
Главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря получат нарезное и гладкоствольное оружие;
стрелки БФСО «Динамо» – 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 «гладкостволок» и 20 пистолетов;
инкассаторы – пистолет и револьвер;
Белорусское общество охотников и рыболовов – винтовки;
некоторые сотрудники «Белпочты» – пистолет или револьвер.
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