МВД планирует выдать сотрудникам «Белпочты» оружие Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел постановлением №78 от 22 марта были установлены нормы обеспечения оружием и боеприпасами. Они касаются юрлиц с особыми уставными задачами, а также юридических лиц с особыми уставными задачами, не являющимися организациями, которые имеют право создания военизированной охраны.

Документ был опубликован на Национальном правовом портале 3 июня, в четверг, и вступает в силу сразу после официального опубликования.

Главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря получат нарезное и гладкоствольное оружие;

стрелки БФСО «Динамо» – 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 «гладкостволок» и 20 пистолетов;

инкассаторы – пистолет и револьвер;

Белорусское общество охотников и рыболовов – винтовки;

некоторые сотрудники «Белпочты» – пистолет или револьвер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД рассказали, что слово «дурак» и «идиот» в отношении сотрудников милиции – оскорбление, а в бытовом конфликте – нет.

Письмо в госорганы написал один из читателей портала tut.by. (подробности)

В Беларуси хотят разрешить силовикам применять спецсредства и оружие «по своему усмотрению».

А для «пресечения массовых беспорядков» - использовать боевую и специальную технику. (подробности)