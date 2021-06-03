В «Белавиа» рассказали, сколько уже туристов вывезли эвакуационными рейсами из Туниса, Черногории и Албании Фото: Сергей ГАПОН

В «Белавиа» рассказали, сколько уже туристов вывезли эвакуационными рейсами из Туниса, Черногории и Албании. Информация об этом была размещена на сайте авиакомпании.

- Во вторник, 1 июня, двумя рейсами из Туниса (Энфида) в Беларусь были доставлены 346 пассажиров. В ближайшие дни запланированы еще два рейса из Туниса, чтобы вывезти более 300 человек. В среду, 2 июня, из Черногории (Тиват) вывезли 189 пассажиров, а из Албании (Тирана) – 168, - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что также прорабатываются варианты, как вывезти белорусов с Кипра.

- «Белавиа» делает все возможное для того, чтобы помочь своим пассажирам и клиентам туристических агентств вернуться домой, - говорится в сообщении.

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