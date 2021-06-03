Протасевич назвал того, кто мог его «подставить». Фото: скриншот видео ОНТ

Задержанный в минском аэропорту блогер Роман Протасевич, основатель Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским, рассказал о конфликте с человеком, который связан с киберпартизанами и лжеминированиями в республике. Протасевич полагает, что именно этот человек мог его «подставить».

Видеоролик, где задержанный в результате экстренной посадки самолета в белорусской столице блогер рассказывает о своих предположениях, опубликовал в своем Telegram-канале государственный телеканал Беларуси ОНТ.

– У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы, – сказал Протасевич.

Он добавил, что сообщил в рабочем чате за 40 минут до вылета, куда и как будет лететь.

– Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал – реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! – пояснил свои подозрения Протасевич.

При этом он уверен, что у этого человека «были связи с киберпартизанами» (так называет себя объединение людей, которое взламывает сайты госорганизаций в Беларуси). По словам Протасевича, эти люди «ранее занимались лжеминированиями по всей республике, причем массовыми».

По данным телеканала, на некоторых интернет-ресурсах информация о задержании Протасевича появилась в тот момент, когда он еще находился в очереди на таможенный и пограничный контроль. В частности, как отметил телеканал, публикацию о задержании сделал советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

– С Франаком Вячоркой были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества, – сообщил подробности Протасевич.

Тем временем издание Vice со ссылкой на собственные источники рассказало, что в Греции за Романом Протасевичем следили агенты спецслужб с российскими паспортами. По данным издания, эти люди преследовали белорусского блогера с момента его прибытия в Афины перед конференцией 9 мая.

Сообщается, что, по крайней мере, три неизвестных оперативника выслеживали Протасевича в Афинах с момента его прибытия. После завершения конференции 16 мая блогер вместе со своей подругой уехал в отпуск на несколько дней на Крит, где они также находились под наблюдением спецслужб. Напомним, что задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу 23 мая, когда самолет экстренно сел в минском аэропорту.

– После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в отелях, из Крита и в аэропорту, стало ясно, что их отслеживали оперативники с российскими паспортами. Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогали установить, что Протасевич находился на борту самолета, когда он пролетал над Беларусью, – цитирует издание Vice слова своего источника.