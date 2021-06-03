Курсы валют в Беларуси на 3 июня: доллар и евро подешевели на торгах

Курсы валют в Беларуси на 3 июня Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись торги. Доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Информация об этом была размещена на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0009 и теперь стоит 2,5374 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0023 и теперь стоит 3,0927 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0097 и теперь стоит 3,4644 белорусского рубля.

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