Саша Романова ответила на обвинения в кураторстве Софии Сапеги

Саша Романова сейчас находится в Варшаве. Фото: citydog.by

Директор изданий KYKY.org и «The Village Беларусь» Саша Романова отреагировала на обвинения в причастности к Telegram-каналу, который признан экстремистским в Беларуси, и кураторстве задержанной Софии Сапеги. Напомним, что ранее в интернете появилось видео, на котором Сапега говорит, будто вела запрещенный в Беларуси Тelegram-канал, где публиковались данные силовиков.

2 июня в эфире государственной телекомпании СТВ назвали личность еще одного модератора этого Telegram-канала, которая в телефонной книге Софии Сапеги была указана как «Куратор». На СТВ сообщили, что «Куратор» – это директор KYKY.org и белорусского Village Саша Романова.

По словам Романовой, она долго думала, откуда же взялось ее «кураторство», потом ее «осенило».

– Пару месяцев назад знакомые ребята попросили меня через агентство устроить одной девочке практику. Она училась в ЕГУ на юридическом. Поскольку мы как раз в тот момент регистрировали коммерческое юрлицо в Польше, было логично через тех же ребят, которые за неё просили, переслать ей информацию о том, как это делается, на какие законы нужно ссылаться и какой пул документов готовить. Дневник практики подписывала я как владелец агентства. Девочкой, как вы догадались, была Софья Сапега, – рассказала подробности Романова.

По ее словам, они с Сапегой лично не общались.

– Я пересылала ей бумаги через третье лицо, которое, видимо, и обозначено куратором в ее телефоне, – мне так было быстрее и проще. За всю свою карьеру в СМИ я подписала дневники о практике огромному количеству молодых людей как с журфака БГУ, так и из ЕГУ, а потому не увидела на тот момент ничего крамольного в просьбе от знакомых, – заявила Романова.

Она также отметила, что информация о польском рекламном агентстве находится в открытом публичном доступе с ее фамилией, как в Евросоюзе и принято, однако ее журналисты искали не меньше недели.

Романова напомнила, что государство еще в августе лишило KYKY.org и «The Village Беларусь» возможности работать и зарабатывать на рекламе в Беларуси, заблокировав счета. Соучредитель белорусского «Минт Медиа», куда ранее входили KYKY.org и The Village Беларусь, – Саша Василевич – девятый месяц сидит в тюрьме ни за что. Его арест продлевают каждые два месяца.

– Он не становится здоровее. Он желтого цвета. Иногда перестает желтеть, становится нормального, белого. Потом серого, потом снова желтого. Глаза у него все время в гное. Связки на ноге как были порваны и нужно делать операцию, так они и будут порваны. У него выпала пломба, он не может ее сделать в тюрьме, – Романова ссылается на слова его жены Надежды Зеленковой.

По словам Романовой, ей стыдно за страну, которая допускает такое.

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