Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2021 года: показатель смертности вырос и 879 новых случаев за сутки

За минувшие сутки в Беларуси умерли 11 пациентов с выявленным коронавирусом Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Свежие данные по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси 3 июня. Согласно официальной статистике, уровень смертности впервые за долгое время изменился – он вырос. В частности, за минувшие сутки умерли 11 пациентов с выявленным коронавирусом, в то время как ранее смертность сохранялась на уровне 10 умерших за сутки.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тысячи 882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», – добавили в Минздраве.

Также там рассказали, что за прошедшие 24 часа выявили в Беларуси 879 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 1 тысячу 294 пациента.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 396 тысяч 869 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 388 тысяч 632 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – рассказали подробности в Минздраве.

Кроме того, в республике продолжают делать тесты на коронавирус. За минувшие сутки их выполнено 17 тысяч 76, а всего проведено 6 миллионов 378 тысяч 212 тестов.

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