В Минэнерго ответили на заявление Литвы о намерении взять под контроль перемычки ЛЭП с Беларусью

Литва начинает процесс по перенятию управления над перемычками ЛЭП с Беларусью, заявил глава литовского минэнерго. Фото: pixabay

Литва намерена взять контроль над управлением перемычками с ЛЭП Беларуси. Такое заявление сделал 3 июня министр энергетики Литовской Республики Дайнюс Крейвис. В настоящее время перемычки управляются совместно.

Однако после введения в эксплуатацию БелАЭС в Литве начнут действовать дополнительные положения особого закона, направленного на недопуск белорусской электроэнергии в страну.

– Мы начали правовой процесс, который позволяет перенять управление над линиями в свои руки. На сегодняшний день мы не управляем этими линиями, у нас есть определенные соглашения и мы управляем совместно. (...) Мы приступаем к возвращению суверенитета в наши руки в сфере электроэнергии, – сказал Крейвис, его цитирует Delfi.

В связи с этим в Минэнерго Беларуси сделали заявление. Оно опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Беларусь и Литву связывают 13 линий электропередачи, четыре из них – элементы системообразующей сети 330 кВ. В соответствии с соглашением БРЭЛЛ, осуществляется их совместное управление – через центры диспетчерского управления с каждой стороны. Это международная практика. «Взять все в одни руки», как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление», – считают в белорусском Минэнерго.

Там добавили, что если Литва нацелена на отключение трансграничных линий электропередачи, то она должна согласовать эти действия с участниками соглашения БРЭЛЛ, включая белорусскую сторону – так же, как и Беларусь согласовывала свои действия при временном отключении трансграничных электросетей во время испытаний надежности своей энергосистемы.

«В целом пока трудно оценивать заявленные Литвой шаги, так как белорусская сторона не получала никаких документов и уведомлений о планируемых литовской стороной действиях», – заключили в Минэнерго.

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