Еврокомиссия: лицензия на эксплуатацию БелАЭС выдана с нарушениями безопасности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

2 июня Белорусской атомной электростанции выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока - такое решение принято коллегией МЧС. Сейчас появилась реакции из Евросоюза. На официальном сайте Еврокомиссии появилось заявление от имени комиссара Симсона:

- Ситуация в Островце вызвала повышенное беспокойство в ЕС. К сожалению, Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не соблюдая все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете о стресс-тестах ЕС за 2018 год. Как неоднократно заявляла Комиссия, все рекомендации экспертной оценки должны быть выполнены Беларусью без промедления. Комиссия повторяет, что хотя решение о коммерческом лицензировании АЭС в Островце является обязанностью национальных властей, под надзором национального регулирующего органа необходимо обеспечить максимальную безопасность эксплуатации АЭС. Это еще более важно, учитывая близость к границе ЕС и к столице Литвы Вильнюсу. Европейская комиссия напоминает о важности как можно скорее и полностью рассмотреть все рекомендации экспертной оценки, включая оставшиеся вопросы, не рассмотренные на первом этапе. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Беларусь продолжала заниматься вопросами ядерной безопасности Островца в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения независимой экспертизы ENSREG на Островецкой АЭС.

Через день после этого заявления Александр Лукашенко заявил: «Если будет нужно – построим и вторую атомную станцию»

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