Тима Белорусских ответил на вопрос, будет ли выступать на «Славянском базаре-2021» и перед Колей Лукашенко

Белорусский рэпер Типа Белорусских не будет выступать на фестивале «Славянский базар в Витебске» в этом году. Фото: скриншот видео

Белорусский рэпер Тима Белорусских не будет выступать на фестивале «Славянский базар в Витебске» в этом году. Об этом он заявил в интервью известному российскому блогеру Юрию Дудю 3 июня.

– Нет, у меня сейчас очень расписано все, – заявил артист.

Он также напомнил, что в прошлом году выступал там и объяснил, почему это не было дня него проблемой.

– Я выступал там в прошлом году. Мы должны были в позапрошлом году там выступить, но по итогу сошлись на том, что вот в этом (2020-м – прим. ред.) мы выступим. Никто за год до этого не думал, что это как-то будет жестко и что вот в такие вот масштабы перерастет все. Ну, и плюс у меня бабушка из Витебска, мне очень сильно хотелось, чтобы она порадовалась за меня. И она реально порадовалась, что вот я на «Славянском базаре», для нее это как-то почетно, но я тогда вот ощутил и до сих пор чувствую, что на родине люди меня не очень любят. Ну, так, как в России допустим, – пояснил Тима.

Также он ответил на вопрос, выступит ли перед Колей Лукашенко – сыном Александра Лукашенко, если его пригласят.

– Я сейчас крайне избирателен. Возможно, до этого я неправильно высказался. Меня сейчас в целом куда-то позвать, чтобы я еще разок поигрался со своей репутацией – я этого не хочу. Слишком много вокруг моей персоны в последнее время тем, которые не дают людям покоя. Не хочу подливать масло в огонь ради того, что… Я хочу жить в своей стране, чтобы мог выйти на улицу и никто не подошел ко мне и не ударил по голове за то, что я что-то сделал не так, – ответил Тима Белорусских, добавив, что не собирается выступать.

Читайте также:

Тима Белорусских признал вину в употреблении наркотиков, дело передали в суд: узнали, грозит ли популярному певцу реальный срок

По этой статье 22-летнему музыканту грозит от двух до пяти лет ограничения либо лишения свободы (подробности).

Михаил Галустян прокомментировал информацию о своем участии в «Славянском базаре»

Шоумен даже не думал ехать на этот фестиваль, а информацию, опубликованную в афише, назвал фейком (подробности).

Певица Наташа Королева не будет выступать на «Славянском базаре» в этом году

Ранее ряд звезд эстрады и шоу-бизнеса также отказались от участия в фестивале (подробности).