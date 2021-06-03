Между Калининградом и Минском будет летать еще одна авиакомпания: вы вряд ли раньше слышали о такой

Такие самолеты авиакомпании "Скол" будут летать между Минском и Калилнградом. Фото: Артём Червоный, russianplanes.net.

Первый полет состоится 11 июня, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться по пятницам на самолете L-410 вместимостью 15 кресел по следующему расписанию:

Вылет из Калининграда - в 9:30, прибытие в Минск - в 12:40. Вылет обратного рейса из Минска – в 14:00, прибытие в Калининград – в 15:10. Время в полете составит 2 часа 10 минут.

Цена билета - 135$ в одну сторону.

L-410 – это маленький двухмоторный самолет, разработанный в Чехословакии еще в 1969 году. Есть военные и гражданские версии. Самолет может садиться на грунтовые и травяные аэродромы. Всего было за 52 года было построено чуть больше тысячи таких самолетов. Сейчас в летной годности их осталось не больше 300. В авиакомпании «Скол» есть пять таких самолетов.

Авиакомпания «Скол» была создана в 2001 году – как вертолетная. Компания начала свою деятельность с трех вертолетов Ми-8Т, взятых в аренду, и небольшого офисного помещения. Постепенно парк расширялся – сейчас компания эксплуатирует 58 вертолетов. Ее вертолеты тушили пожары в Греции, Индонезии и Турции, летала под эгидой ООН в Гаити, возила пассажиров и доставляла гуманитарные грузы в Филиппинах, Пакистане, Судане, Мали, Конго и Либерии.

Также у компании есть несколько пассажирских самолетов. Сейчас «Скол» выполняет перевозки всего по трем направлениям: между Салехардом и Тарко-Сале - это в Ямало-Ненецком автономном округе России, между Питером и Петрозаводском, и между Псковом и Калининградом.

Нынешняя карта полетов авиакомпании "Скол".

Напомним, сейчас из Минска в Калининград летает только российская Nordwind. Полеты «Белавиа» отменила из-за скандала с посадкой в Минске самолета Ryanair.

Вот куда можно сейчас улететь из Беларуси на самолете: список стран и городов.