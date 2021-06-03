Тима Белорусских рассказал, почему расстался со своей женой

Белорусский рэпер Тима Белорусских расстался с матерью своей дочери Софии – Яной. Фото: скриншот видео

Белорусский рэпер Тима Белорусских расстался со своей женой Яной, от которой у него есть дочь София. Об этом он рассказал в интервью известному российскому блогеру Юрию Дудю 3 июня.

– Нет, – сказал артист, отвечая на вопрос о том, вместе ли они сейчас.

Он признался, что расставание произошло незаметно. В тот период к нему только пришла известность, начались гастроли, а с девушкой произошел несчастный случай.

– Так получилось символично, что в день, когда у меня вышел мой первый альбом, с которого, в принципе, всю люто началось, в этот день мы праздновали выход альбома, и Яна выпала с седьмого этажа. И прям в эту же ночь за мной приезжают ребята, ее увозит скорая, а мы едем к Малахову, потому что у нас была договоренность выступить у него на следующий день, – рассказал подробности певец.

Он добавил, что в это сложное для него время проходил его первый гастрольный тур.

– Не было такого, что мы расстались с ней, или из-за этого мы с ней расстались. Просто очень помог мой друг. Он мог быть с ней тогда, когда это нужно было. Супчики какие-то подвозить, а я в этот момент ездил с первым альбомом, и если бы я не поехал, то не было бы денег на какую-то реабилитацию дальнейшую, – пояснил рэпер, почему не остался поддержать девушку.

По словам Тимы Белорусских, за это время его возлюбленная и его друг сблизились, у них сложились отношения, однако это его не расстроило.

– Меня уже после этой ситуации ничего не могло расстроить, потому что все, что я хотел, – это чтобы все нормализовалось, чтобы она могла радоваться жизни, – заявил Тима Белорусских.

Он отметил, что Яна до сих пор ощущает последствия травм, но уже может ходить.

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