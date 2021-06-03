В Минске задержаны спортивный журналист, игрок ФК «Крумкачы» Александр Ивулин и монтажер Ярослав Писаренко

В Минске задержаны Александр Ивулин и Ярослав Писаренко. Фото: mogilev.online

В Минске 3 июня в одной квартире задержаны Александр Ивулин и Ярослав Писаренко, которые сотрудничают с «самым веселым каналом о белорусском футболе и спорте «ЧестнОК». Александр - журналист спортивного портала «Трибуна», а недавно он стал футболистом столичного ФК «Крумкачы». Ярослав - монтажер популярного проекта «ЧестнОК», бывший ведущий государственной Белтелерадиокомпании, которую он покинул после президентских выборов.

Как сообщает t.me/tribuna_by, молодых людей задержали силовики в гражданском в съемной квартире, куда пришли с обыском. По данным на 16.00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

Накануне Ивулин во время стрима поделился мнением о подписантах провластного письма в составе минского «Динамо».

На новость отреагировали в ФК «Крумкачы». Там отметили, что Ивулин в четверг отсутствовал на тренировке команды, и связи с ним не было. Мотивы задержания, а также где находятся молодые люди, клубу неизвестно.

Недавно другого журналиста негосударственного спортивного портала «Трибуна» Дмитрия Руто осудили на 15 суток административного ареста - бело-красно-белый шарф в его машине посчитали пикетированием.