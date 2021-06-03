Беларусь вводит ответные санкции против США. И вот какие.

Беларусь вводит ответные санкции в отношении США. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Анатолий Глаз.

- В их числе — сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию, — рассказал Глаз.

Напомним, с 3 июня США возобновили санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий.

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