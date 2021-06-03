В Беларуси зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт».

На основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения, 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт».

- Ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно практических центров провели оценку материалов регистрационного досье, - сообщили в Минздраве. - Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата. Параметры иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки. Наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения данной вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к коронавирусу. В рамках первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесённой инфекции коронавируса, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки вакциной «Спутник Лайт».

Вакцина включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины Спутник V. Принципиально важным является то, что применение этой вакцины позволит расширить объём вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от коронавируса, а также вакцинировать лиц, уже перенесших ковид.

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