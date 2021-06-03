В редакцию портала Hrodna.life приходил ОМОН - журналисты на свободе

Недавно редактора популярного гроденского портала уже задерживали. Фото: Hrodna.life

В редакцию гродненского негосударственного издания Hrodna.life вечером 3 июня пришли сотрудники ОМОН, сообщает t.me/hrodnalife. В это время в офисе были четыре сотрудника портала, в том числе главный редактор Алексей Шота.

Одна из журналисток успела сообщить о приходе силовиков в редакцию, а также о том, что из магазина «Адметнасць», который расположен в одном здании с офисом портала, выносили товар бело-красно-белых цветов.

- Задержали Ольгу Веремеенко из магазина «Адметнасць». Сотрудники ОМОН пришли на ул. Кирова, 3 около 17.00. Вскоре приехали сотрудники Ленинского РОВД. Начали административный процесс по ст. 24.23 КоАП за "пикетирование". В магазине и дома проводят осмотр, - обновил информацию ТГ-канал издания.

Вскоре стало известно, что журналисты остались на свободе - их заблокировали на время обыска в магазине, уточнил t.me/bajby.

Напомним, недавно редактора популярного гроденского портала задерживали, а во время осмотра дома забрали ноутбук, телефон, старые жесткие диски и красно-белый зонтик. На Алексея Шоту тогда составили протокол из-за «размещения сайтом информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской».

А 3 июня судили редактора спецпроектов Hrodna.life Ирину Новик - прямо в РОВД. Ей присудили штраф - за что, пока точно неизвестно.