Будет только один вопрос. Ермошина рассказала о референдуме по Конституции Беларуси

Ермошина рассказала о референдуме по Конституции Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Центризбиркоме Беларуси рассматривают возможность проведения референдума по изменениям в Конституцию в феврале 2022 года. На подготовку потребуется месяц, это значит, что точную дату могут объявить только в январе.

На референдуме избирателям предложат проголосовать за или против новой редакции Конституции - ее проект должны будут опубликовать в прессе после завершения работы над ним, рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина sputnik.by.

В бюллетене будет только один вопрос. Чтобы референдум состоялся, необходимо, чтобы участие в голосовании приняли больше половины избирателей. Главные изменения коснутся полномочий президента, парламента, правительства и местных властей. Также ожидается, что будут прописаны статус и полномочия Всебелорусского народного собрания - вплоть до того, чтобы оно могло объявить импичмент президенту.

Перед плебисцитом планируется разрешить агитацию за или против - в местах, «отведенных для проведения общественно-массовых мероприятий», и в прессе.

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