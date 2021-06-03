Арестованный Роман Протасевич на госТВ: «Александра Григорьевича, безусловно, уважаю»

Арестованный Роман Протасевич на ТВ. Фото: скриншот видео ОНТ

В программе «Марков. Ничего личного» на государственном телеканале ОНТ принял участие блогер Роман Протасевич, задержанный после скандальной посадки рейса Ryanair в Минске. Напомним, блогер находится в СИЗО КГБ, тем не менее, его привезли в телестудию.

Программу показали 3 июня. Роман утверждает, что участвовал в съемках добровольно.

- Я не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. Но я здесь, потому что хочу исправить свои ошибки, - заявил блогер.

Он сказал, что признал свою вину по уголовной статье 342 и «осознал, что призывы, которые опубликовал, стали следствием того, что на улице начались беспорядки».

Протасевич назвал фамилии участников «координационного чата протестов», рассказал, что думает о Павле Латушко, Светлане Тихановской и других оппозиционных лидерах, а также об отношении к Александру Лукашенко.

В частности, блогер заявил, что много критиковал Александра Григорьевича, но когда стал больше втягиваться в политическую тематику, стал понимать, что он поступал правильно, и безусловно, его уважает.

Также Протасевич утверждает, что в заговоре и планировавшемся покушении на Лукашенко он должен был быть связующим звеном между заговорщиками и штабами оппозиционных политиков. По его словам, до сих пор в Беларуси есть несколько террористических групп, часть схронов еще не обнаружены.