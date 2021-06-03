На восстановление костела в Будславе собрали уже около 635 тыс. рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По последней опубликованной информации, на восстановление после пожара католического Национального санктуария Матери Божьей Будславской собрано уже свыше 635 тыс. рублей. Такие данные, спустя три недели после инцидента, приводятся на сайте budslau.by - там же размещена информация о способах пожертвований для физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось о наборе волонтеров для уборки территории вокруг храма. Напомним, уже расчищена крыша костела, ее должны накрыть временной кровлей. Сумма, в которую может обойтись новая постоянная крыша храма, оценивается примерно в 2,2 млн рублей.

Сейчас продолжаются работы по документации и анализу реставрации храма - после этого будет известна точная стоимость работ. Как уже было заявлено, Будславский фест состоится 2 и 3 июля, несмотря на пожар и пострадавший костел.