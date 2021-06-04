Журналист Ивулин и монтажер Писаренко находятся на Окрестина. Фото: mogilev.online

Журналист tribuna.com, футболист минского ФК «Крумкачы» Александр Ивулин и монтажер канала «ЧестнОК», экс-сотрудник Белтелерадиокомпании Ярослав Писаренко находятся в ЦИП на Окрестина.

По информации телеграм-канала tribuna.com, Писаренко разрешили позвонить своим близким и сообщить, где он находится. Мама Ярослава рассказала, что когда разговаривала с сыном по телефону, то слышала голос Ивулина.

Причина, по которой были задержаны молодые люди, пока неизвестна.

Напомним, что Ивулин и Писаренко были задержаны 3 июня. По сведениям соседей, несколько человек в гражданском пришли в квартиру около 13 часов с обыском, приглашали соседей стать понятыми. В 16 часов Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

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