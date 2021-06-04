Хирургу Сергею Боровко, которого задержали в парке Тивали, дали 30 суток ареста

В Минске задержали хирурга Сергея Боровко и дали ему 30 суток ареста Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минске 2 июня, в среду, в парке Тивали сотрудники милиции задержали минимум 10 человек, среди которых был хирург Сергей Боровко. Во Фрунзенском РУВД на всех составили протоколы по статье 24.23 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии. В рапорте сотрудников милиции сказано, что участники массового мероприятия аплодировали и кричали лозунги.

Уже в четверг, 3 июня, прошли суды в суде Фрунзенского района. Задержанный хирург Боровко вину свою не признал, об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Сергей Боровко пояснил судье Ерохиной, что он продал квартиру и должен срочно уехать, поэтому вечером решил купить ящики для переезда. Он оставил свою машину около парка Тивали и решил прогуляться. Мужчина встретил своих знакомых и подошел к ним пообщаться.

Судья Ерохина поинтересовалась, куда планирует переезжать Боровко. Он ответил, что в Новую Боровую. Судья ответила, что он может дальше не продолжать, так как его позиция понятна суду.

В результате, Ерохина назначила хирургу 30 суток административного ареста.

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