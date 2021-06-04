Марию Колесникову в СИЗО снимала съемочная группа госТВ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марию Колесникову 3 июня, в четверг, в СИЗО №1 на Володарского, 2 снимала съемочная группа государственного телевидения.

По информации, которая была опубликована в телеграм-канале Виктора Бабарико, Колесникова своего согласия на съемку не давала.

Напомним, что Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года. Ее попытались вывезти из Беларуси, но на границе с Украиной Колесникова порвала свой паспорт.

Марии Колесниковой было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса – Призывы к действиям, которые наносят вред национальной безопасности, части 1 статьи 357 Уголовного кодекса – Заговор с целью захвата власти неконституционным путем, части 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса – Создание и руководство экстремистским формированием.

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