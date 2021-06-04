«Минсктранс» с 4 июня возобновляет рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Узнали стоимость билетов

«Минсктранс» с 4 июня возобновляет рейсы в Москву и Санкт-Петербург Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Минсктранс» с 4 июня возобновляет рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Рейсы будут ночными. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

В Москву рейсы запланированы через день. По пути остановок не планируется. Автобусы будут отправляться с автовокзала «Центральный» в 20.30. Время в пути составит 11 часов 45 минут.

Из Москвы автобусы будут отправляться в 19 часов с автовокзала «Южные ворота», а в 20.45 – с автовокзала «Саларьево».

Стоимость билета составит около 45 рублей.

Рейсы в Санкт-Петербург также будут выполняться через день. Отправление из Минска – в 19 часов, обратно – в то же время следующих суток. Время в пути составит 13 часов. За время маршрута автобус сделает две остановки: в Полоцке и Пскове.

Стоимость билета составит около 50 рублей.

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