Поезд сбил 9 человек насмерть в Китае: вот, что они делали на железной дороге

Поезд на скорости выехал на участок, где работали рабочие. Фото: railway-technology.com

Трагедия на железной дороге в китайской провинции Ганьсу, что в северо-западной части страны, произошла 4 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на информацию Центрального телевидения Китая.

Примерно в 05.19 часов по местному времени (около 00.19 по минскому времени - Прим.) поезд на скорости въехал в толпу из нескольких человек. По меньшей мере 9 из них скончались на месте.

Сообщается, что погибшие люди были рабочими железной дороги. Они проводили ремонтные работы, когда поезд выехал на данный участок. Трагедии избежать не удалось.

Сейчас правоохранители выясняют причины наезда поезда на рабочих. Других подробностей в интересах следствия не сообщается.

Известно, что на месте ведутся спасательные работы, возможно число жертв увеличится.

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