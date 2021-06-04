МИД Латвии призывает своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Латвии призывает своих граждан воздержаться от неважных поездок в Беларусь. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Янис Бекерис, передает агентство ТАСС.

- Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, мы призываем особо оценить необходимость поездок в Беларусь. Помимо этого, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться наших подданных, а также белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии, - рассказал Бекерис.

По его словам, нынешний порядок предусматривает, что из Беларуси смогут выехать те люди, у которых есть разрешение на долгосрочное проживание в другой стране, но не чаще, чем раз в полгода.

- По этой причине Министерство иностранных дел обновило предупреждение для путешественников. С нормами можно ознакомиться на сайте, - пояснил Бекерис.

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