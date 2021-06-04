Совмин определил перечень общественных работ по административным статьям. Фото: pixabay.com
Совет министров постановлением №302 от 2 июня определил перечень общественных работ по административным статьям. Документ был опубликован на Национальном правовом портале 4 июня, в пятницу, и вступает в силу после официального опубликования.
Общественные работы – новый вид административного взыскания, который предусмотрен обновленным КоАП.
Взыскание в виде общественных работ заключается в выполнении физлицом в свободное от основной работы время, службы или же учебы бесплатных работ, которые направлены на достижение общественно полезных целей. Взыскание может налагаться судом на срок от 8 до 60 часов. Выполняется не более четырех часов в день.
Данная санкция может налагаться судом при наличии согласия физического лица на ее применение. Общественные работы не могут применяться к лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, лицам в возрасте от 14 до 18 лет, беременным и женщинам в декретном отпуске, инвалидам I и II группы, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно не проживают в Беларуси.
В постановлении Совета министром отмечается, что работы, которые внесены в перечень, не должны относиться к работам с повышенной опасностью, а также требующим прохождения предварительного обучения или профподготовки, к тяжелым работам и работам с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин.
В перечень были включены следующие виды общественных работ:
уход за местами захоронений;
благоустройство, озеленение и очистка территорий;
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
посадка и прополка саженцев;
санитарная очистка леса;
восстановление лесов после пожаров (обрезка, обрубка);
санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска/побелка бордюров;
сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;
земляные работы;
изготовление и установка снегозадерживающих щитов, а также их ремонт;
погрузочно-разгрузочные работы;
возделывание и уборка овощей, плодов, техкультур;
заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;
работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;
соцуслуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и прочее).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Топ-10 изменений в КоАП с 1 марта 2021 для соседей, подростков, водителей, протестующих: что надо знать белорусам о новом Административном кодексе.
В Кодексе об административных правонарушениях, который заработал с 1 марта 2021 года, есть новые штрафы и новый вид наказания - общественные работы, понятия «проступок» и «грубое нарушение». (подробности)