Совмин определил перечень общественных работ по административным статьям. Фото: pixabay.com

Совет министров постановлением №302 от 2 июня определил перечень общественных работ по административным статьям. Документ был опубликован на Национальном правовом портале 4 июня, в пятницу, и вступает в силу после официального опубликования.

Общественные работы – новый вид административного взыскания, который предусмотрен обновленным КоАП.

Взыскание в виде общественных работ заключается в выполнении физлицом в свободное от основной работы время, службы или же учебы бесплатных работ, которые направлены на достижение общественно полезных целей. Взыскание может налагаться судом на срок от 8 до 60 часов. Выполняется не более четырех часов в день.

Данная санкция может налагаться судом при наличии согласия физического лица на ее применение. Общественные работы не могут применяться к лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, лицам в возрасте от 14 до 18 лет, беременным и женщинам в декретном отпуске, инвалидам I и II группы, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно не проживают в Беларуси.

В постановлении Совета министром отмечается, что работы, которые внесены в перечень, не должны относиться к работам с повышенной опасностью, а также требующим прохождения предварительного обучения или профподготовки, к тяжелым работам и работам с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин.

В перечень были включены следующие виды общественных работ:

уход за местами захоронений;

благоустройство, озеленение и очистка территорий;

восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;

посадка и прополка саженцев;

санитарная очистка леса;

восстановление лесов после пожаров (обрезка, обрубка);

санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;

уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;

ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска/побелка бордюров;

сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;

земляные работы;

изготовление и установка снегозадерживающих щитов, а также их ремонт;

погрузочно-разгрузочные работы;

возделывание и уборка овощей, плодов, техкультур;

заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;

работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;

соцуслуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и прочее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Топ-10 изменений в КоАП с 1 марта 2021 для соседей, подростков, водителей, протестующих: что надо знать белорусам о новом Административном кодексе.

В Кодексе об административных правонарушениях, который заработал с 1 марта 2021 года, есть новые штрафы и новый вид наказания - общественные работы, понятия «проступок» и «грубое нарушение». (подробности)