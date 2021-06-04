«Под конец стресс нарастает»: эксперт по лжи и отец Романа Протасевича оценили его слова в интервью на ОНТ

Арестованный Роман Протасевич дал интервью ОНТ. Фото: ОНТ.

«Комсомолка» уже писала о том, что сказал арестованный Роман Протасевич на госТВ. В большом интервью в программе «Марков. Ничего личного» на государственном телеканале он заявил: «Я не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. Но я здесь, потому что хочу исправить свои ошибки». Протасевич на протяжение полутора часа отвечал на вопросы ведущего об оппозиции, протестах, телеграм-каналах и т.д.

Интервью оценили эксперт и прокомментировал отец задержанного оппозиционного блогера. Вот что они сказали.

Эксперт: Есть признаки неуверенности в себе

Московская «Комсомолка» попросила прокомментировать видеоинтервью экс-сотрудника Главного управления криминалистики Центрального аппарата Следственного комитета России Артема Павлова. «Эксперт по лжи» попытался дать оценку правдивости «признания Протасевича».

Роман произносит: «Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу девятого числа». Эксперт считывает мимику и жесты:

- В этот момент его брови уходят вверх, левое плечо - вверх. Это признак скрываемой эмоции удивления и неуверенности в себе. Парень без сомнения в тот момент (публикуя призывы в 2020-ом году - Прим.) считал, что совершает благое дело и поступает правильно. Скорее всего, он не знал и не предполагал, к каким последствиям это может привести, - считает Артем Павлов.

Бывший криминалист добавляет, что Протасевич тогда находился внутри «идеологической парадигмы» и под ее влиянием, поэтому: «Внутри этой парадигмы считал себя правым». Далее, по мнению эксперта, пришло понимание того, что своими призывами он совершил преступление и подверг людей опасности.

Эксперт попробовал считать жесты и мимику Романа Протасевича в интервью. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

- Раскаяние в конце выглядит абсолютно искренним. Нет признаков, что он в чем-то умышленно, под давлением признается, - предполагает эксперт и добавляет. - Во время общения с силовиками у Романа сдвинулась парадигма - он взглянул на те же события с другой точки зрения.

От внимания эксперта не ускользнуло и то, что под конец интервью стресс Протасевича начинает все более нарастать.

- Хорошо виден момент, когда у Романа начинает дорожать голос, внутренние слезы подкатывают и прорываются. Заметно, что парень достаточно внушаемый. Такие хорошо попадают под влияние идеологических концепций, - заключает «эксперт по лжи».

Также экс-криминалист Артем Павлов добавил, что по его мнению, когда Протасевич заверяет, что сейчас хочет просто заниматься женой и детьми, он не врет.

Отец Протасевича: В этот фильм нельзя верить

Редакция телеканала «Дождь» поговорила об этом интервью с отцом Романа Протасевича Дмитрием Протасевичем. Вот его мнение.

- Я очень хорошо знаю своего сына, и мне не составляет труда оценить в каком состоянии он находится, снимаясь на этой передаче, - заявил отец задержанного блогера. - Вы посмотрите на его первую реакцию в самом начале ролика. И даже в процессе всего ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать и тем, что он не хочет говорить.

Также Дмитрий Протасевич парировал вероятные замечания насчет данного интервью, что, мол, отвечает на вопросы журналистов задержанный блогер «без бумажки».

- Роман достаточно умный и образованный человек он может сопоставить то, что нужно сказать и то, что не хочет говорить, - уверен отец Романа Протасевича. - Это совсем идет вразрез с его убеждениями и взглядами.

Отец Романа Дмитрий Протасевич считает, что на его сына оказывают давление. Фото: стоп-кадр | видео телеканал "Дождь"

Пользователи в интернете: Видна внутренняя борьба

На YouTube-канале ОНТ ролик под названием «Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Тихановской, санкциях и голодных бунтах» просмотрели на 10.30 утра 4 июня уже более 176 тысяч человек, на это время стоит 8,5 тысяч лайков и 9 тысяч дизлайков.

Под ним также более 9 тысяч комментариев от пользователей сети. Некоторые пишут, что смотрели также интервью в эфире телеканала и добавляют эмоджи «лайк». Другие задают риторический вопрос: «Интересно, а почему он не прилетел в Минск добровольно и не сдался, если он так радикально изменил свои убеждения по поводу протестов?». Третьи замечают, что в ролике видна «внутренняя борьба» - о чем говорил и эксперт. А четвертые делают свои выводы: «Все и всех сдал». Пятые подытоживают для всех: «Не суди, да и не судим будешь».

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