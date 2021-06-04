Белорусское правительство увеличивает госдолю в 10 предприятиях: вот каких

В нескольких белорусских предприятиях увеличивается доля государства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Совмине Беларуси приняли решение об увеличение доли государства в уставных фондах десяти предприятий. Это закреплено соответствующим постановлением №301, опубликованным на сайте Национального правового портала. Государственная доля увеличиться в уставных фондах ОАО на суммы господдержки, которые предоставлялись предприятиям в 2020-ом году из бюджета.

Уточняется, что при отсутствии у ОАО собственных средств увеличение доли Беларуси в их уставных фондах осуществляется в последующие годы при наличии собственных средств.

Передача доли государству должна осуществиться до 1 сентября 2021-го года. Обеспечиваться решение данного вопроса будет Министерством строительства и архитектуры и Беллесбумпромом вместе с Госкомимуществом.

Вот эти десять предприятий (ОАО). Государственная доля вырастет на:

- «Белорусском цементном заводе»;

- «Гомельстекло»;

- «Гродненском стеклозаводе»;

- «Красносельскстройматериалах»;

- «Кричевцементошифере»;

- «Гомельдреве»;

- «Ивацевичдреве»;

- «Мостовдреве»;

- «Речицадреве»;

- «Светлогорскоми ЦКК».

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