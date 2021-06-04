Белорусское правительство увеличивает госдолю в 10 предприятиях: вот каких

В нескольких белорусских предприятиях увеличивается доля государства.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Совмине Беларуси приняли решение об увеличение доли государства в уставных фондах десяти предприятий. Это закреплено соответствующим постановлением №301, опубликованным на сайте Национального правового портала. Государственная доля увеличиться в уставных фондах ОАО на суммы господдержки, которые предоставлялись предприятиям в 2020-ом году из бюджета.
Уточняется, что при отсутствии у ОАО собственных средств увеличение доли Беларуси в их уставных фондах осуществляется в последующие годы при наличии собственных средств.
Передача доли государству должна осуществиться до 1 сентября 2021-го года. Обеспечиваться решение данного вопроса будет Министерством строительства и архитектуры и Беллесбумпромом вместе с Госкомимуществом.
Вот эти десять предприятий (ОАО). Государственная доля вырастет на:
- «Белорусском цементном заводе»;
- «Гомельстекло»;
- «Гродненском стеклозаводе»;
- «Красносельскстройматериалах»;
- «Кричевцементошифере»;
- «Гомельдреве»;
- «Ивацевичдреве»;
- «Мостовдреве»;
- «Речицадреве»;
- «Светлогорскоми ЦКК».
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