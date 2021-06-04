Авиакомпания Nordwind с 4 июня начинает летать между Минском и Казанью. Фото: Nordwind Airlines

Авиакомпания Nordwind с 4 июня начинает летать между Минском и Казанью. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Национального аэропорта Минск.

- Вылеты из Казани будут осуществляться по пятницам в 23.35 с прибытием в Минск в 2.05 в субботу. Обратный рейс из белорусской столицы будет выполняться по субботам в 3.05 с посадкой в Казани в 5.25. Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737, - написано в сообщении.

Полетная программа по данному графику запланирована до октября 2021 года.

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