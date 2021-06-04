Лукашенко в Микашевичах: Надо шевелиться на внешних рынках

Лукашенко раскритиковал руководство "Гранита" за то, что "спихивают проблемы наверх". Фото: БелТА.

В пятницу, 4 июня, Александр Лукашенко совершает поездку по Брестской области, сообщило БелТА. В рамках рабочей командировки Лукашенко посетил РУПП «Гранит» в Лунинецком районе.

На предприятии он посетил месторождение «Ситницкое», посмотрел проинспектировал работу техники, новые технологи добычи гранитного щебня, в том числе белорусскими беспилотниками.

Гендиректор «Гранита» Эдуард Гаврилкович сказал Лукашенко об экспортных проблемах предприятия из-за закрытых во время пандемии границ. Он пояснил, что экспорт заметно снизился, есть сложности из-за принятых в России мер нетарифного регулирования, фактически ограничивающих объемы ввоза сырья из Беларуси.

Лукашенко поручил срочно довести озвученные проблемы премьер-министру Роману Головченко, мол, в правительстве помогут решать вопросы с экспортом. Но и раскритиковал руководство «Гранита»:

- Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться. Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема, - добавил он.

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