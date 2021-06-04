Белорусские волонтеры-поисковики попали в жесткое ДТП, возвращаясь в Минск

На дорогу внезапно выбежал лось. Фото: ПСО "Ангел"

Серьезная авария с волонтерами поисково-спасательного отряда «Ангел» произошла ночью на 4 июня. Об этом сообщается на странице ПСО в Facebook.

Авария произошла в тот момент, когда поисковая группа возвращалась с поисков из Узденского района. По дороге в Минск на трассу внезапно выбежал лось, наезда избежать не удалось.

- Все обошлось. Благо, все пассажиры живы и сильно не пострадали, - прокомментировали в «Ангеле».

Машина волонтеров серьезно пострадала, но это не страховой случай. Фото: ПСО "Ангел"

На место аварии вызывали сотрудников ГАИ, которые оформили все необходимые документы и констатировали, что вины водителя в произошедшем ДТП нет. Однако наезд на дикое животное оказался не страховым случаем.

- Случай не страховой и машину нужно ремонтировать за собственный счет. Как видите на фото отрядный автомобиль требует серьезного ремонта, а для его восстановления нужны средства и помощь, без которой мы не сможем в экстренном порядке его восстановить. Соболь - это основной автомобиль «Ангела», который имеет высокую проходимость, а так как начинается сезон выездов, мы без него не справимся, - пояснили в ПСО, обратившись за помощью к подписчикам и неравнодушным людям.

В "Ангеле" обратились за помощью, чтобы оперативно починить машину. Фото: ПСО "Ангел"

Больше информации смотрите на странице ПСО «Ангел» в Facebook.

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