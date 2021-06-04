Вот где ГАИ будет ловить на скорость в Минске в пятницу, 4 июня.
Столичная ГАИ обращает внимание, что сегодня, 4 июня, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:
Весь день до 20:00:
Проспект Независимости, напротив входа на Восточное кладбище (80 км/ч)
Весь день до 24:00:
МКАД, район Аквапарка (90 км/ч)
МКАД, район «Экспобела» (90 км/ч)
Денисовская улица, между Маяковского и Ванеева (60 км/ч)
Проспект Независимости, напротив Военной академии (80 км/ч)
Проспект Независимости, между площадью Я. Коласа и проспектом Машерова (60 км/ч)
Партизанский проспект, перекресток с Варвашени (60 км/ч)
Вечером и ночью с 19:30 до 03:00
Ташкентская улица, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч)
Кальварийская улица, напротив областного ГАИ (60 км/ч)
Партизанский проспект, после моста под Долгобродской, если ехать в сторону центра (60 км/ч);
Проспект Победителей, напротив ЖК «Лебяжий» 80 км/ч
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