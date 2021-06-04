Местами дожди, но уже до +26: погода в Беларуси на выходные 5 - 6 июня

В первые выходные июня в Беларуси начнет ощущаться лето. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Лето начинает вступать в свои права, уже в первые выходные в Беларуси потеплеет до +25…+26 градусов. Подробную погоду на ближайший уикенд сообщает ресурс meteoinfo.by.

Так в субботу, 5 июня, на температурный фон повлияют неустойчивые воздушные массы. Ночью осадков не будет, средняя температура установится в пределах +8…+14 выше ноля, но в некоторых районах похолодает и до +5…+7 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность и в некоторых регионах уже возможны непродолжительные дожди и даже грозы. Воздух прогреется до +20…+26 тепла. Атмосферное давление будет постепенно падать.

Тепло в Беларуси будет и в воскресенье, 6 июня. В целом страна будет находится в области пониженного атмосферного давления, а юго-восточные районы - под влиянием неустойчивых воздушных масс. Ночью термометры покажут от +9 до +14 градусов, днем потеплеет примерно на 10 градусов ожидается +19…+25 тепла. В течение суток будет преимущественно без осадков. И только местами на юго-востоке республики могут пролиться дожди, а в отдельных местах и грозы. Ветер будет северного или северо-западного направления, умеренный, но порывистый во время грозы.

Таким образом, на выходные можно смело планировать пикник, хотя зонтик может оказаться не лишним, если вы живете на юго-востоке Беларуси.

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