МИД заявил, что посол США Фишер не имеет никакого отношения к Беларуси

В МИД Беларуси заявили о том, что статус посла США пока не официальный. Фотоколлаж: gazeta.ru

Журналисты российского агентства «РИА Новости» попросили белорусский МИД прокомментировать заявление Госдепартамента США о том, что посол США в Беларуси Джули Фишер «продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан за пределами страны». Вот что на это ответили в белорусском дипломатическом ведомстве.

Так пресс-секретарь белорусского МИДа заметил, что посол США пока не имеет никакого официального отношения к Беларуси.

- Джули Фишер лично вольна поддерживать любые законные устремления любых граждан хоть в Гренландии или на Северном полюсе. Потому что никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет. Это принципиально важно, - подчеркнул Анатолий Глаз.

Он напомнил, что согласно Венской конвенции посол (глава диппредставительства) считается, приступившим к выполнению своих функций после выручения верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и предоставлении копий верительных грамот.

- До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны, - заметил представитель белорусской дипломатии.

Резюмируя Глаз добавил, что нет международно-правовых оснований для другого толкования положения посла Фишер или для того, чтобы ее заявления или другая деятельность в отношении Беларуси считались официальными.