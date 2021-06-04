«Через нас не перепрыгнешь»: Лукашенко назвал действия Запада попыткой дотянуться до России

Лукашенко считает, что санкции Запада против Беларуси - это "накат" на Россию и устранение конкурента в лице Беларуси. Фото: БелТА.

Санкции против Беларуси и другие «недружественные действия» во время командировки по Брестской области прокомментировал Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Так выступая перед рабочими добывающего предприятия «Гранит», Лукашенко вновь заявил, что необходимо «собраться и выстоять».

- Вы видите, пошел огромный накат, - заявил он, обращаясь к рабочим.

А далее объяснил, что этот «накат» обращен в сторону России через Беларусь.

- Но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди, - пояснил Лукашенко.

Однако «накат на Россию», по мнению Лукашенко, это только одна из причин недружественности Запада в отношении Беларуси. Второй причиной он считает конкуренцию.

- Они же конкуренты наши, и это естественно, - уверен он.

Александр Лукашенко заявил, что на фоне пандемии коронавируса «мир сжался и места всем не хватает».

- Надо выстоять, чего бы это ни стоило, - подчеркнул он еще раз.

Также Лукашенко попросил, чтобы рабочие и общество в целом «не волновались за правительство и президента».

- Вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет, - процитировало БелТА президента.

Резюмируя Луашенко уточнил, что конкуренций, по его мнению, объясняется и направленность санкций ЕС против Беларуси. Например, то, что санкции были введены в отношении «Белавиа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко в Микашевичах: Надо шевелиться на внешних рынках.

С рабочим визитом Александр Лукашенко посещает предприятие «Гранит» (подробности).

Беларусь вводит ответные санкции против США. И вот какие.

Это сокращение персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси, запрет в Беларуси Агентства США по международному развитию (подробности).

Власти оценили риски транзита газа из-за санкции ЕС через Беларусь в Калининградскую область.

Поставки газа по Беларуси и Литве «Газпром» прекратил в феврале 2021 года (подробности).