«Через нас не перепрыгнешь»: Лукашенко назвал действия Запада попыткой дотянуться до России

Лукашенко считает, что санкции Запада против Беларуси - это "накат" на Россию и устранение конкурента в лице Беларуси. Фото: БелТА.
Санкции против Беларуси и другие «недружественные действия» во время командировки по Брестской области прокомментировал Александр Лукашенко, пишет БелТА.
Так выступая перед рабочими добывающего предприятия «Гранит», Лукашенко вновь заявил, что необходимо «собраться и выстоять».
- Вы видите, пошел огромный накат, - заявил он, обращаясь к рабочим.
А далее объяснил, что этот «накат» обращен в сторону России через Беларусь.
- Но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди, - пояснил Лукашенко.
Однако «накат на Россию», по мнению Лукашенко, это только одна из причин недружественности Запада в отношении Беларуси. Второй причиной он считает конкуренцию.
- Они же конкуренты наши, и это естественно, - уверен он.
Александр Лукашенко заявил, что на фоне пандемии коронавируса «мир сжался и места всем не хватает».
- Надо выстоять, чего бы это ни стоило, - подчеркнул он еще раз.
Также Лукашенко попросил, чтобы рабочие и общество в целом «не волновались за правительство и президента».
- Вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет, - процитировало БелТА президента.
Резюмируя Луашенко уточнил, что конкуренций, по его мнению, объясняется и направленность санкций ЕС против Беларуси. Например, то, что санкции были введены в отношении «Белавиа».
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