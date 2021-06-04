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Общество4 июня 2021 13:45

Минэнерго Беларуси ответил на претензии ЕС по поводу Белорусской АЭС

По мнению ведомства, стресс-тесты АЭС не должны быть предметом политических манипуляций
Григорий ГРИБОВ
Минэнерго Беларуси ответил на претензии ЕС по поводу Белорусской АЭС.

Минэнерго Беларуси ответил на претензии ЕС по поводу Белорусской АЭС.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

2 июня Белорусской атомной электростанции выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока - такое решение принято коллегией МЧС. Сейчас появилась реакции из Евросоюза. На официальном сайте Еврокомиссии появилось заявление от имени комиссара Симсона:

- Ситуация в Островце вызвала повышенное беспокойство в ЕС. К сожалению, Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не соблюдая все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете о стресс-тестах ЕС за 2018 год. Как неоднократно заявляла Комиссия, все рекомендации экспертной оценки должны быть выполнены Беларусью без промедления. Комиссия повторяет, что хотя решение о коммерческом лицензировании АЭС в Островце является обязанностью национальных властей, под надзором национального регулирующего органа необходимо обеспечить максимальную безопасность эксплуатации АЭС. Это еще более важно, учитывая близость к границе ЕС и к столице Литвы Вильнюсу. Европейская комиссия напоминает о важности как можно скорее и полностью рассмотреть все рекомендации экспертной оценки, включая оставшиеся вопросы, не рассмотренные на первом этапе. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Беларусь продолжала заниматься вопросами ядерной безопасности Островца в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения независимой экспертизы ENSREG на Островецкой АЭС.

Через день после этого заявления Александр Лукашенко заявил: «Если будет нужно – построим и вторую атомную станцию»

Сегодня, 4 июня, на ситуацию отреагировало белорусское министерство энергетики:

В заявлении сказано, что стресс-тесты АЭС не должны быть предметом политических манипуляций. Это противоречит их основной цели – повышению безопасности и надежности атомных станций в Европе.

- Вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, европейские политики делают громкие заявления, пытаясь обесценить прогресс нашей страны в реализации рекомендаций по итогам стресс-тестов, нагнетают обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса по укреплению ядерной и радиационной безопасности. Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет в разрез с международными принципами партнерства.

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