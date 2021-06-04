Минэнерго Беларуси ответил на претензии ЕС по поводу Белорусской АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

2 июня Белорусской атомной электростанции выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока - такое решение принято коллегией МЧС. Сейчас появилась реакции из Евросоюза. На официальном сайте Еврокомиссии появилось заявление от имени комиссара Симсона:

- Ситуация в Островце вызвала повышенное беспокойство в ЕС. К сожалению, Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не соблюдая все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете о стресс-тестах ЕС за 2018 год. Как неоднократно заявляла Комиссия, все рекомендации экспертной оценки должны быть выполнены Беларусью без промедления. Комиссия повторяет, что хотя решение о коммерческом лицензировании АЭС в Островце является обязанностью национальных властей, под надзором национального регулирующего органа необходимо обеспечить максимальную безопасность эксплуатации АЭС. Это еще более важно, учитывая близость к границе ЕС и к столице Литвы Вильнюсу. Европейская комиссия напоминает о важности как можно скорее и полностью рассмотреть все рекомендации экспертной оценки, включая оставшиеся вопросы, не рассмотренные на первом этапе. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Беларусь продолжала заниматься вопросами ядерной безопасности Островца в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения независимой экспертизы ENSREG на Островецкой АЭС.

Через день после этого заявления Александр Лукашенко заявил: «Если будет нужно – построим и вторую атомную станцию»

Сегодня, 4 июня, на ситуацию отреагировало белорусское министерство энергетики:

В заявлении сказано, что стресс-тесты АЭС не должны быть предметом политических манипуляций. Это противоречит их основной цели – повышению безопасности и надежности атомных станций в Европе.

- Вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, европейские политики делают громкие заявления, пытаясь обесценить прогресс нашей страны в реализации рекомендаций по итогам стресс-тестов, нагнетают обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса по укреплению ядерной и радиационной безопасности. Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет в разрез с международными принципами партнерства.

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