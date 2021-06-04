На выходных +26, а дальше? Узнали погоду в Беларуси на начало следующей недели

Синоптики обещают теплое начало следующей рабочей недели в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ночи все теплее, а дни - все жарче. Ресурс meteoinfo.by сообщил, какой будет погода в Беларуси в начале второй рабочей недели июня.

Так в понедельник, 7 июня, на погоду в Беларуси повлияет область пониженного атмосферного давления, а также неустойчивые воздушные массы. Из-за чего и ночью и днем задождит.

В ночные часы непродолжительные дожди прогнозируются местами. Температуры опустятся до +9…+15 градусов.

Днем же дожди пройдут уже на большей части территории Беларуси, а в некоторых районах будут и грозы. Осадки, уточняют синоптики, - кратковременные. Ветер в течение суток ожидается умеренный, но при грозах - с порывами. Днем прогнозирует +20…+26 выше ноля.

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