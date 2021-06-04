Вот какая страна начинает активнее летать в Беларусь, кроме России

Казахстан увеличивает число авиарейсов в Минск. Фото: Сергей ГАПОН

Власти Казахстана с 7 июня увеличивают количество авиарейсов в Беларусь, сообщило ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. Одновременно с этим Казахстан увеличит число авиарейсов также в Турцию и Узбекистан.

С 7 июня 2021-го года число регулярных рейсов с Алматы - Минск увеличится до двух в неделю с каждой стороны.

В министерстве уточнили, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с соответствующими властями иностранных государств.

Напомним, Казахстан после начала пандемии приостановил почти все регулярные пассажирские авиаперевозки. С 1 мая 2020-го года в стране возобновили внутренние авиарейсы. С 31 мая 2021-го года Казахстан намеревался возобновить рейсы в Минск, но «заморозил» на какое-то время, а затем восстановил.

На данный момент согласно ресурсу aviasales.by самый дешевый момент из Алматы в Минск стоит 2387 белорусских рублей с пересадкой в Нур-Султане.