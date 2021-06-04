Поезда из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург возобновляют свою работу. Посмотрели, почем билеты

Поезда из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург возобновляют свою работу. Фото: Сергей ГАПОН

С 10 июня в ежедневное обращение назначен поезд №56/55 Гомель - Москва. Из Гомеля в первый рейс поезд отправится в 18.30 и прибудет в Москву в 6.28 на следующий день. Из Москвы поезд отправится 11 июня в 20.28 и прибудет в Гомель в 9.12 следующим утром.

С 16 июля также возобновляется курсирование поезда №84/83 Гомель - Санкт-Петербург. Из Гомеля поезд будет отправляться в 17.16 и прибывать в Санкт-Петербург назавтра в 9.42. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с 17 июля в 17.13 и прибывать в Гомель в 9.42 на следующий день. Поезд будет курсировать ежедневно.

«Комсомолка» посмотрела цены на билеты. Плацкарт из Гомеля в Москву стоит 101 рубль, купейный билет – 158 рублей. Плацкарт из Гомеля в Питер стоит 123 рубля, купе – 212 рублей.

Для проезда в поездах в Россию нужен отрицательный тест на ковид, сделанный не ранее, чем за три дня до отправления.

Также БелЖД запускает новый поезд из Полоцка в Москву. А еще увеличивается периодичность курсирования поезда из Минска в Адлер.

Кроме этого, «Минсктранс» с 4 июня возобновляет автобусные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

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