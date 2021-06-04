В Кремле рассказали, планирует ли Путин поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин не намерен специально поднимать тему Беларуси во время встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом завил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

– Помимо Беларуси, очень много таких субстантивных вопросов. В первую очередь это, конечно, не третьи страны, а в первую очередь это наши двусторонние отношения, которые касаются не только наших двух стран, но и являются пристальным интересом для всех стран мира. Поэтому двусторонний аспект – это еще и вопросы стратегической стабильности, – пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщает «Интерфакс».

При этом он отметил, что, кроме этих вопросов, есть и другие, которые предлагается обсудить.

Напомним, что встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.