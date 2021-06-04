Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июня 2021 года: 1183 новых случаев за сутки. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Свежие данные по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси 4 июня. Согласно официальной статистике, за минувшие сутки умерли 10 пациентов с выявленным коронавирусом.

- «За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тысячи 892 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, – добавили в Минздраве.

Также там рассказали, что за прошедшие 24 часа выявили в Беларуси 1189 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 1 тысячу 297 пациентов.

- Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 398 тысяч 052 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 389 тысяч 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, – рассказали подробности в Минздраве.

Кроме того, в республике продолжают делать тесты на коронавирус. За минувшие сутки их выполнено 15 943, а всего проведено 6 миллионов 394 тысяч 155 тестов.

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