В МИД Британии призвали привлечь к ответственности лиц, записавших интервью Протасевича

Задержанный Роман Протасевич появился в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Фото: скриншот с видео ОНТ

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал в пятницу, 4 июня, интервью задержанного блогера Романа Протасевича, показанное накануне в эфире государственного белорусского телеканала ОНТ. По словам дипломата, Великобритания считает, что Роман Протасевич дал это интервью под угрозой физического насилия, в связи с чем Лондон призывает привлечь к ответственности лиц, причастных к записи этой беседы.

– Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности, – высказал мнение министр иностранных дел Великобритании, на своей странице в Twitter.

Также правительство Германии осудило трансляцию интервью с Протасевичем. По словам официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта, власти страны осуждают демонстрацию этого разговора, считая, что блогер мог подвергаться давлению, пишет gazeta.ru. Зайберт уверен, что именно по этой причине Протасевич признал вину в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок в Беларуси.

Напомним, что это уже третье появление Протасевича на публике после задержания. Ранее провластные ресурсы распространили несколько видеороликов с кадрами его допроса. В последнем интервью он признался в призывах к «беспорядкам», а также отказался от ранее высказанной критики в адрес Лукашенко. Со слезами на глазах Протасевич в конце интервью сказал, что надеется однажды обзавестись женой и детьми.

На показанные в эфире госканала кадры отреагировал отец блогера. Он считает, что они сняты под давлением.

Также интервью прокомментировал и советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

– Я могу прокомментировать, что у нас теперь есть два Романа Протасевича: Роман Протасевич на свободе и Роман Протасевич в КГБ. И это два разных человека. То, что мы слышали, видели, – это совсем другой Роман Протасевич, он говорит то, что ему сказали говорить, – считает Вячорка, его цитирует «Настоящее время». Он добавил: «мы, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, сделаем все, чтобы его освободить».

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