Telegram-чаты «Стачком ОАО «Беларуськалий» и «Солигорск 97%» признаны экстремистскими в Беларуси. Фото: pixabay

Еще два Telegram-чата признаны экстремистскими в Беларуси. Это, в частности, «Стачком ОАО «Беларуськалий» и «Солигорск 97%». Такое решение принял 3 июня суд Солигорского района, сообщили в пресс-службе МВД.

Основанием для попадания этих ресурсов в список запрещенных стали материалы ГУБОПиК МВД.

«На указанных ресурсах публиковалась информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, призывы к нанесению вреда нацбезопасности, сопротивлению правоохранителям, выражающие неприязнь к представителям госорганов и разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», – сказано в сообщении пресс-службы МВД.

Там добавили, что теперь за публикацию (репост) информации из указанных источников предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

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