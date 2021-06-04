Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы, МИД этой страны заявил протест. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

- Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура, - цитирует министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса портал Delfi.lt.

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