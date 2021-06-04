Житель Бреста публично оскорбил президента Беларуси – его будут судить. Фото: pixabay
Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в публичном оскорблении президента Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Согласно материалам дела нетрезвый А. 22 февраля 2021 года со своего дома неоднократно звонил на специальную телефонную линию службы милиции «102» УВД Брестского облисполкома. В разговоре с оператором линии он оскорбил главу государства», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Изучив материалы дела, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления.
«Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – добавили в пресс-службе.
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