Путин - о позиции РФ по событиям в Беларуси, Романе Протасевиче и участии российских спецслужб в посадке самолета Ryanair в Минске

Путин заявил, что РФ занимает нейтральную позицию по событиям в Беларуси Фото: REUTERS

Президент России 4 июня участвовал в пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума и сделал ряд заявлений о Беларуси. В частности, Владимир Путин заявил, что РФ занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Беларуси, и происходящее в республике - это дело белорусского народа.

По словам Путина, в Беларуси «много проблем внутренних». При этом российские власти хотят «занимать на самом деле нейтральную позицию, это все дело белорусского народа», цитирует tass.ru.

Также Путин ответил на вопрос о скандальной посадке самолета Ryanair в Минске, заверив, что российские спецслужбы не участвовали в этом. А в целом он отказался комментировать инцидент, заявив, что не хочет давать оценок произошедшему:

- Если по-честному - я этого не знаю, - сказал Путин и заявил, что не хочет "даже вникать в это дело". - Понимаете, это нас не касается совершенно.

Он конкретизировал, что не знает, что конкретно произошло с самолетом и его "минированием" и что не хочет давать оценок политическим процессам в Беларуси.

- Как мне объяснил сам президент Беларуси, они не планировали никаких операций подобного рода, у них появилась информация о том, что этот человек (речь о Романе Протасевича – Ред.) на борту, после того, как он уже оказался на территории Беларуси, когда в интернете появились его фотографии.

В итоге президент РФ сказал, что его затюкали вопросами:

- Какой-то Роман Протасевич - я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет: борется с режимом Лукашенко….

Напомним, в Кремле рассказали, планирует ли Путин поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом.