Матч сборной Беларуси по футболу с командой Сьерра-Леоне не состоится: африканцы отказались проводить встречу

Матч сборной Беларуси по футболу с командой Сьерра-Леоне не состоится. Фото: abff.by

Запланированный на понедельник, 7 июня, международный товарищеский футбольный матч сборных Беларуси и Сьерра-Леоне отменен. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.

Там объяснили отмену матча тем, что африканцы отказались от взятых на себя обязательств.

«В конце прошлой недели в федерации футбола африканской страны состоялись выборы, итогом которых стала смена руководства. Еще до этого, несмотря на подписанный контракт на проведение игры, представители Сьерра-Леоне перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА. Только накануне принимающей стороной получено уведомление от Африканской конфедерации футбола, что их представитель отказался от взятых на себя обязательств и не приедет в Беларусь», – поясняется в сообщении федерации.

Там добавили, что сожалеют об упущенной возможности провести матч в фиксированную дату ФИФА для лучшей подготовки к осенним поединкам квалификации чемпионата мира-2022. Сбор футболистов национальной команды Беларуси завершен, игроки отправились в расположение своих клубов.

Тем временем вместо перенесенного на следующий год матча квалификации молодежного чемпионата Европы УЕФА 2023 года между Беларусью и Кипром, который планировался 5 июня, пройдут спарринги команды Сергея Ясинского с клубами «Беларусбанк – Высшей лиги».

Так, в субботу, 5 июня, на минском стадионе «Трактор» состоится встреча с БАТЭ. Начало в 16:00. В понедельник, 7 июня, молодежная сборная на комплексе футбольных полей АБФФ сразится с ФК «Ислочь». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Оба поединка будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале АБФФ.

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Данное решение было обусловлено «текущей международной ситуацией» (подробности).